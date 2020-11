DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CFP ENAIP – TESERO: « AD OGNI TEMPORALE LA CLASSE SI ALLAGA, LA PAT QUALI INIZIATIVE INTENDE ADOTTARE? »

Egregio Signor Walter Kaswalder Presidente del Consiglio Provinciale. Interrogazione a risposta scritta n. 2003 CFP Enaip Tesero: piove in classe.

Il Centro di Formazione professionale Ente Nazionale Acli Formazione Professionale (ENAIP) di Tesero è l’unico delle valli dell’Avisio e si occupa del settore alberghiero – ristorazione e di quello del legno. Da tempo la sua collocazione, a carico della Provincia, è oggetto di dibattito. Qualche anno fa sembrava definito il suo trasferimento presso la Casa di Riposo di Tesero attraverso un’operazionne a carico della Provincia da 3,5 milioni di euro, da attuare tramite Patrimonio del Trentino spa.

Non è ben chiaro dove il progetto si sia arenato ma lo stato dell’immobile che attualmente ospita il Centro è tale da richiedere interventi immediati.

Sappiamo purtroppo che la Formazione professionale all’interno dell’agenda della Provincia occu- pa sempre un ruolo marginale e lo dimostra la vicenda dell’Istituto Pertini di Trento, unica scuola crollata nella storia, i cui studenti da 3 anni sono costretti a lavorare in container.

A Tesero la questione è molto più circoscritta, ma a maggior ragione richiede interventi urgenti.

Da tempo infatti i diretti interessati segnalano lo stato di una delle classi del Centro difficilmente tollerabile. Ad ogni temporale la classe si allaga e gli studenti devono lasciare l’aula in attesa del ripristino delle condizioni normali. A ciò consegue l’interruzione della didattica e talvolta lunghe attese sul corridoio con gli inevitabili rischi che gli assembramenti, in tempo di covid, comportano. In classe, come testimoniano le fotografie, la muffa contribuisce ad un ambiente umido e malsano.