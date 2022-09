CORTE COSTITUZIONALE * NOMINE: « IL PROFESSOR MARCO D’ALBERTI È NUOVO GIUDICE COSTITUZIONALE, IN SOSTITUZIONE DEL PROFESSOR GIULIANO AMATO »

19.13 - giovedì 15 settembre 2022

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato il professor Marco D’Alberti giudice costituzionale in sostituzione del professor Giuliano Amato, che scadrà dal mandato di giudice e presidente della Corte costituzionale il 18 settembre.

Il professor D’Alberti presterà giuramento martedì al Quirinale dopo la convalida dei titoli da parte della Corte costituzionale.

Marco D’Alberti è professore emerito di diritto amministrativo nell’Università di Roma “Sapienza”, dal 2019.

Assistente di Massimo Severo Giannini alla “Sapienza” (1973-1978), ha insegnato (dal 1978 al 1992) nelle Università di Camerino, Urbino, Ancona, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla LUISS; e poi nella Facoltà di Scienze politiche della “Sapienza” (dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2007) e di Giurisprudenza della stessa Università (dal 2007 al 2018). È stato Direttore del Master di II livello “Global Regulation of Markets” presso la “Sapienza” (2010-2018) e Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della stessa Università (2013-2018).

Ha effettuato ricerche e ha insegnato più volte in Università straniere. È stato, fra l’altro: Visiting Scholar nelle Università di Cambridge (1980-81), Harvard (1982) e Yale (1987, 1988); Professeur invité all’Università di Parigi II – Panthéon-Assas (1990 e 2005) e Visiting Professor alla School of Law della Columbia University di New York (1995, 2016, 2018). È membro dell’Académie internationale de droit comparé (dal 1998), del Board of Directors of the European Public Law Organization (dal 2007), e del Council of the International Society of Public Law (dal 2013).

Dal 1997 al 2004 è stato componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel 2013 ha presieduto la Commissione per il Rilancio dei beni culturali e del turismo. Nel triennio 2019-2022 ha presieduto il Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici. È componente del Consiglio Superiore della Banca d’Italia (dal 2017); componente del Consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (dal 2019); consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi (dal 1 marzo 2021).

È autore di numerosi libri e saggi in materia di diritto amministrativo, diritto pubblico comparato e regolazione dei mercati. Tra i volumi: Le concessioni amministrative, Napoli, Jovene, 1981; I public contracts nell’esperienza britannica, Napoli, Jovene, 1984; Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2008; Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012 (ultima edizione 2022); Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino, 2019; Corruzione, Roma, Treccani, 2020.