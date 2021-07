PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE: ZANOTELLI: « MALTEMPO, VICINANZA ALLE COMUNITÀ COLPITE DALLE RECENTI CALAMITÀ »

Ieri la riunione della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’assessore Zanotelli: “Vicinanza alle comunità colpite dalle recenti calamità”.

“Desidero esprimere, a nome di tutti, la nostra vicinanza alle comunità dei territori delle diverse Regioni e Province autonome colpite dalle recenti calamità e che hanno subito danni per il maltempo”: lo ha detto l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli che ieri pomeriggio, in sostituzione del presidente Maurizio Fugatti, ha coordinato i lavori della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si è riunita in teleconferenza.

In apertura Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ha aggiornato i partecipanti sull’evoluzione della situazione relativa agli incendi di vaste proporzioni che stanno interessando la Sardegna e che, per essere fronteggiati, stanno richiedendo un notevole impegno di mezzi e uomini. Ha fatto anche riferimento al maltempo, con la caduta di grandine, che ha causato danni e disagi anche sull’autostrada A1.

Al centro dei lavori della Commissione il tema del finanziamento degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Su questo argomento proseguirà il confronto con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il coordinamento e intervenire concretamente sul territorio nei tempi previsti.