COMUNE TRENTO * RELAZIONI ISTITUZIONALI: « IL PREFETTO BERNABEI INCONTRA IL SINDACO IANESELLI, GARANTITA UNA PROFICUA COLLABORAZIONE »

Fattivo incontro tra il sindaco Ianeselli e il nuovo Commissario del Governo Bernabei. Positivo e fattivo incontro oggi a ora di pranzo tra il sindaco Franco Ianeselli e il neo nominato Commissario del Governo, Gianfranco Bernabei. Una visita di cortesia per conoscersi ma anche l’occasione per parlare di lavoro e per presentare la città al neo arrivato giurista.

Da parte sua il sindaco – dopo avergli presentato la città dal punto di vista urbanistico e sociale – ha fatto gli auguri di buon lavoro al dottor Bernabei e gli ha garantito una proficua collaborazione. Il 15 ottobre scorso Bernabei era stato nominato prefetto, dal 23 ottobre ha ricevuto l’incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

*

PROFILO PREFETTO GIANFRANCO BERNABEI

Nato a Pescara il 26 dicembre 1957, sposato con tre figli, si è laureato in Giurisprudenza nel 1981 a Firenze, dove ha svolto quasi tutta la sua carriera ad eccezione dei primi tre anni trascorsi a Torino. In Polizia dal 1983, ha prestato servizio prevalentemente nei settori investigativi: Sezione Criminalità Organizzata e Narcotici della Squadra Mobile, DIA, Capo Gabinetto, Dirigente Squadra Mobile ed infine Vice Questore Vicario. Dal 1° luglio 2010 ha assunto l’incarico di Questore di Matera per poi essere trasferito, mantenendo il medesimo incarico, a Pisa, nel 2012. Dal 20 aprile 2015 e fino al mese di novembre 2017 è stato Questore di Padova. Dal 2 novembre 2017 è stato Reggente dell’Ispettorato PS presso il Viminale. Dal 25 luglio 2018 ha assunto l’incarico di Questore di Bologna.