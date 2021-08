CIA (FDI) * COVID: « MANCATA APPROVAZIONE MIO EMENDAMENTO, NON DIMENTICHIAMO IL PERSONALE SANITARIO ANCORA IMPEGNATO IN QUESTA BATTAGLIA »

Covid-19 – Cia (FdI): “Non dimentichiamo il personale sanitario ancora impegnato in questa battaglia”.

La mancata approvazione del mio emendamento in sostegno al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell’emergenza Covid, presentato durante i lavori in Aula per l’assestamento di bilancio, rappresenta un’occasione persa per conferire il dovuto supporto a chi, da oltre un anno a questa parte, continua ad operare in prima linea per arginare le drammatiche conseguenze della pandemia.

Già, perché il virus non è ancora alle spalle e, anzi, possiamo vedere tuttora quanto incidano le mutazioni sull’andamento dei contagi, tant’è che lo stato d’emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre.

A volte, noi italiani, abbiamo la tendenza a dimenticare troppo in fretta ciò che ci accade, concentrandoci sulla quotidianità e l’immediato; tuttavia, non possiamo scordarci dei tanti operatori sanitari che continuano a lavorare in un contesto reso certamente più complesso e mentalmente impegnativo dalla necessità di mantenere altissimi standard nell’applicare le misure per contrastare la diffusione del virus. Si tratta di professioniste e professionisti che operano concretamente per fermare il Covid, con serietà e lontano dai riflettori, e che spesso devono sacrificare la propria sfera personale e affettiva per le esigenze lavorative.

Un riconoscimento economico alla loro attività sarebbe stato doveroso, a maggior ragione considerando lo stallo nel rinnovo dei contratti pubblici della sanità e delle Apsp. Spiace per l’occasione persa e per la mancanza di ascolto delle istanze provenienti dagli operatori sanitari per i quali invece, noi di Fratelli d’Italia, intendiamo esprimere un sentito ringraziamento, ribadendo vicinanza e sostegno in questa delicata fase.

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia