CAVEDAGNA (FDI) * ELEZIONI: «L’AUTONOMIA, LO DICO QUI DA TRENTO, VA PORTATA COME ESEMPIO DI BUONGOVERNO NEL CUORE D’EUROPA»

Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli D’Italia, oggi era a Trento come candidato del nord-est alle prossime elezioni europee, ma, ha ricordato il coordinatore regionale di Fratelli D’Italia Alessandro Urzì, a Trento c’è sempre stato in occasione di tutte le consultazioni elettorali, non solo oggi che è impegnato in prima persona.

L’8 ed il 9 giugno si voterà per cambiare l’Europa e lo si farà inviando una pattuglia di deputati europei italiani capaci di portare il modello di governo di Giorgia Meloni anche a Bruxelles e Strasburgo, ha ricordato con orgoglio Francesco Barone, coordinatore regionale di GN, promotore dell’iniziativa presenti i vicepresidenti della giunta provinciale di Trento Francesca Gerosa e di Bolzano Marco Galateo.

“L’autonomia, e lo dico qui da Trento perché ha un valore ancora maggiore, va portata come esempio di buongoverno nel cuore dell’Europa, e lo faremo. Puntiamo allo stesso tempo ad un’Europa che si trasformi in opportunità autentica per l’Italia, che nel passato ha pagato un alto prezzo dall’imposizione di modelli che non sono i nostri e che non facevano i nostri interessi”, ha sottolineato Cavedagna rivendicando il ruolo guida del centrodestra che potrà avere la delegazione di Fratelli D’Italia nel nuovo parlamento europeo.

Il coordinatore Urzì e il portavoce di gioventù nazionale Cavedagna hanno ricordato l’importanza di esprimere la preferenza per Giorgia Meloni (basterà scrivere solo Giorgia), ricordando la candidatura regionale nella persona dell’onorevole Alessia Ambrosi oggi impegnata nel collegio per altre iniziative elettorali.

Cavedagna ha fatto presente che per l’alternanza di genere è necessario esprimere, oltre a due donne, anche una preferenza maschile, rispetto alla quale Cavedagna si è proposto.

“Da Trento, ricordo, avevamo lanciato con Cavedagna la campagna elettorale per le provinciali, e siamo risultati determinanti in Trentino, vincendo quella campagna che oggi ci permette di governare il Trentino, l’Alto Adige e la Regione”, ha ricordato con soddisfazione Urzì.

“Da Trento – ha chiosato Cavedagna – torniamo a ricordare agli italiani come il voto per Fratelli D’Italia è un voto utile, sarà alle prossime elezioni il voto più utile per chi vuole difendere l’Italia anche in Europa”.

La segreteria regionale di Gioventù nazionale

La segreteria regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige