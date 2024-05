URZÌ E ROSINA (FDI -TN/AA) * DECRETO AGRICOLTURA: « 98,6 MLN PER IL COMPARTO DAL MINISTRO LOLLOBRIGIDA, OSSIGENO ANCHE PER REALTÀ COME LE NOSTRE»

08.36 - martedì 7 maggio 2024

“Con il DL Agricoltura il Governo dimostra di essere concretamente e non a slogan dalla parte degli agricoltori”, commenta Federico Rosina, referente regionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige unitamente al coordinatore regionale di FdI on. Alessandro Urzì.

“Il Ministro Lollobrigida rimette al centro dell’agenda del Governo il reddito degli agricoltori e lo fa con il Decreto legge agricoltura, stanziando 98,6 milioni di euro, una cifra considerevole che dimostra quanto sia fondamentale il comparto agroalimentare per il Governo Meloni. E’ il Governo che ha investito maggiormente nel settore agricolo rispetto a tutti gli altri governi della storia repubblicana. E’ un fatto oggettivo: non sono mai state adottate così tante risorse per l’agricoltura.

Questo è l’approccio che Fratelli d’Italia vuole portare anche in Europa, questo è il ruolo dei conservatori: ritornare a parlare di agricoltura in modo pragmatico e non ideologico, attraverso azioni mirate e concrete a sostegno e tutela del settore agricolo e dei suoi addetti.

Queste misure sosterranno anche le Provincie di Trento e Bolzano che fondano la loro identità, storia e ricchezza sull’agricoltura. L’agricoltura è un pilastro di eccellenze, qualità e sostenibilità per questo occorre proteggerlo, sostenendolo attraverso misure significative per le imprese e gli imprenditori agricoli che, oltre a produrre reddito, contribuiscono a preservare e migliorare tutto il territorio in cui viviamo.

La misura relativa alla peronospora con indennizzi per le imprese agricole ad esempio è un’importante risposta (10 milioni di euro) ad un problematica sentita oppure il potenziamento dei controlli da parte dell’arma dei carabinieri per la tutela dell’agroalimentare che hanno come obiettivo quello di preservare il Made in Italy”, così Federico Rosina.