COMUNE TRENTO * “CHRISTMAS RUN“: « MODIFICHE VIABILITÀ CITTADINA, SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE (14.30-16.30)

11.00 - giovedì 14 dicembre 2023

Modifiche alla viabilità cittadina nei giorni di sabato 16 e domenica 17. Per permettere lo svolgimento della manifestazione Trento Christmas Run, sabato 16 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 sarà vietato il traffico veicolare in piazza Duomo, via Belenzani, via Roma, a sinistra di via San Giovanni, piazza Santa Maria Maggiore direzione vicolo delle Orsoline, piazza Verzeri, via Don Rizzi, via Maffei, a sinistra in via Prati, a destra in via Esterle, a sinistra in via degli Orti, via Dietro le Mura A, largo Pigarelli, giardini di via San Francesco d’Assisi, largo Porta Nuova, via Dietro le Mura B, a sinistra vicolo Santa Maria Maddalena, a sinistra via Santa Maria Maddalena, largo Carducci, a destra in via San Pietro, a destra in piazzetta Anfiteatro, vicolo San Pietro, via Marchetti all’entrata di parco San Marco e all’uscita su via San Marco, vicolo della Mostra, a sinistra di passaggio Osele e di via del Suffragio, a destra di via Manci.

Dalle ore 4 alla mezzanotte di domenica 17 dicembre, in occasione del tradizionale mercato per la “Festa d’Oro 2023”, saranno invece vietati transito e sosta in via Belenzani, via Roma nel tratto compreso tra via Belenzani e via Pozzo, via delle Orfane, via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore nello spazio prospiciente a via Cavour, piazza Duomo e via Manci, nel tratto compreso tra via Belenzani e via Alfieri.