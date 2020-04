PAT * PREMIO ARGE ALP 2020: « PROROGATI I TERMINI FINO AL 13 APRILE PER ADERIRE AL CONCORSO, 5.000 EURO IL PREMIO »

Fino al 13 aprile le candidature per il Premio Arge Alp 2020. Prorogati i termini per aderire al concorso. I termini per aderire al Premio Arge Alp 2020, vista la particolare situazione di emergenza sanitaria in cui si trovano anche i territori della Comunità di lavoro Arge Alp, sono prorogati fino al 13 aprile. La presidenza attuale di Arge Alp, il Salisburgo, comunica inoltre che non sono più necessarie le registrazioni originali, saranno ammessi anche i file computerizzati

Il concorso è di tipo musicale con un primo premio del valore di € 5.000,00 e altri due premi di € 1000,00 ciascuno. Tema del concorso è una composizione per fanfara. La composizione che risulterà vincitrice sarà usata come fanfara ufficiale per Arge Alp in occasione di eventi, sarà disponibile sulla homepage del sito dedicato, potrà essere usata come sigla per video e come elemento integrante e caratteristico dell’unione dei 10 territori appartenenti ad Arge Alp.

La composizione per fanfara, massimo 10 musicisti, ammessa a concorso dovrà avere una lunghezza compresa tra i 3 e i 5 minuti e una versione breve (sigla di 7/9 secondi) estrapolata dalla prima. La compositrice o il compositore, nonché i musicisti che (eventualmente) eseguono il pezzo devono provenire da una regione Arge Alp oppure avere lì il proprio domicilio.

Info

Le candidature vanno.indirizzate a serv.relazioniesterne@pec.provincia.tn.it

Per tutti i dettagli: https://www.argealp.org/it/

ARGE ALP: Dieci regioni in quattro Stati: Italia, Austria, Germania e Svizzera. Dalla sua fondazione nel 1972 è un importante rete di cooperazione transfrontaliera quando si tratta delle priorità dell’arco alpino, in particolare quelle di carattere ecologico, culturale, sociale ed economico. Collaborano insieme: Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Baviera, Salisburgo, Canton San Gallo, Canton Grigioni, Canton Ticino, Tirolo e Voralberg