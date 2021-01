IL SOLE 24 ORE * RECOVERY PLAN: « MARTEDÌ 19 GENNAIO IN EDICOLA IL TESTO INTEGRALE, 180 PAGINE PER CAPIRE CHE ITALIA SAREMO TRA 20 ANNI »

E’ stato accompagnato da sconti e polemiche, è stato preparato in segreto, poi rivisto in modo consistente.

Il Recovery plan dell’Italia è il più importante documento di politica economica degli ultimi decenni. Mobilita oltre 200 miliardi di euro che l’Europa ha destinato al nostro Paese per farlo ripartire con le riforme che aspetta da anni e con gli investimenti che si annunciano e non si realizzano. Il Sole 24 Ore ne pubblica, martedì 19 gennaio, il testo integrale: 180 pagine per capire che Italia saremo tra 20 anni.