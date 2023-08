COMUNE TRENTO * MONOPATTINI: « SOSTA IRREGOLARE, INCENTIVATO IL PARCHEGGIO NEI “PUNTI DI NON INTRALCIO” E AUMENTATI I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE »

11.11 - venerdì 18 agosto 2023

Sosta irregolare dei monopattini, incentivato il parcheggio nei “punti di non intralcio” e più controlli della Polizia locale. Per arginare il parcheggio scorretto dei monopattini il Comune ha coinvolto entrambe le ditte di noleggio presenti in città e aumentato i controlli da parte della Polizia locale.

Già da giugno le soste effettuate lontano dai “punti di non intralcio” sono disincentivate dal gestore con un sovrapprezzo di 1 euro. Le applicazioni dei servizi di sharing suggeriscono di sostare in uno degli oltre 250 “punti di non intralcio” visibili direttamente sulle mappe degli operatori che gestiscono i monopattini in sharing: nello specifico si tratta di 93 stalli sosta moto e 153 rastrelliere per bici dove la normativa consente già la sosta per i monopattini elettrici.

In caso di sosta irregolare invece la procedura prevede l’individuazione del veicolo da parte della Polizia locale e il contatto dell’operatore per il recupero del mezzo. Se un intervento tempestivo non è possibile la Polizia procede con la sanzione del monopattino tramite i dati rilevabili dalla targhetta o dalla matricola sul codice Qr, fotografando anche la violazione riscontrata. Il veicolo verrà poi spostato per evitare di intralciare ulteriormente il traffico e infine i dati dell’ultimo utilizzatore saranno comunicati dalla ditta di noleggio alla Polizia in modo che questa possa procedere con un verbale da notificare al trasgressore.