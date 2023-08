PAT * “EUREGIO SUMMER CAMP“: « NATURA – CULTURA – AMICIZIA TRANSFRONTALIERA, DOMENICA LA CONCLUSIONE DELL’ESPERIENZA PER 60 ADOLESCENTI »

16.34 - lunedì 28 agosto 2023

Euregio Summer Camp: natura, cultura e amicizia transfrontaliera. Domenica la conclusione dell’esperienza per 60 adolescenti dei tre territori che hanno trascorso la consueta settimana estiva in Trentino. Si è concluso l’Euregio Summer Camp, dedicato ai giovani di Tirolo, Alto Adige e Trentino, ospitati dal 20 al 27 agosto in una struttura di San Valentino di Brentonico, in Trentino. Circa 60 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 15 anni hanno avuto la possibilità di trascorrere una settimana ricca di esperienze e nuovi incontri, in mezzo a boschi e prati, in un programma all’insegna del binomio fra natura e cultura.

“I giovani sono stati al centro della presidenza trentina di Euregio e le proposte dei camp dimostrano questa attenzione: è nei momenti di scambio e nell’opportunità di vivere assieme delle giornate all’insegna dell’amicizia fra i tre territori che si possono costruire la collaborazione e il futuro all’interno dell’Euregio”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti.

Aggiunge il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher: “Sono soprattutto i giovani a riempire l’Euregio di vita e a superare i confini. L’Euregio Summer Camp promuove lo scambio tra i giovani del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino e li avvicina in modo ludico ed educativo.”

“L’EuregioSummerCamp è un’opportunità ideale per i giovani del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino di trascorrere un’emozionante settimana di vacanza nello spirito dell’Euregio. Non solo possono fare nuove amicizie, ma possono anche imparare e praticare una nuova lingua in modo giocoso”, sottolinea il capitano del Tirolo, Anton Mattle.

“I Camp di Euregio sono occasioni importanti per i ragazzi dei tre territori. Attraverso attività ludiche e didattiche immerse nel verde, riescono a far cadere le barriere linguistiche e culturali che inibiscono gli scambi e a far nascere amicizie che poi durano negli anni”, ha detto Elisa Bertò, Segretaria generale di Euregio. Durante le escursioni nei dintorni di Brentonico e nell’area del Monte Baldo, le attività con gli animali e quelle ricreative e sportive inserite nel ricco programma – con tennis, calcio, basket, pallavolo e tuffi in piscina – i giovani hanno potuto scoprire ed esplorare la storia comune, le somiglianze e le differenze tra i vari territori e avvicinarsi alla cultura e alla lingua dei coetanei. Gli ostacoli linguistici sono stati superati grazie al supporto di accompagnatori e animatori di madrelingua tedesca ed italiana.