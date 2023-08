CARABINIERI – TRENTO * « LOTTA ALLO SPACCIO NEL CENTRO CITTADINO, ARRESTATO IRACHENO 39ENNE CON PRECEDENTI PENALI »

09.43 - sabato 12 agosto 2023

Continua incessante, anche nel periodo estivo, la lotta dei Carabinieri di Trento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino.

Un cittadino iracheno di 39 anni, con alcuni precedenti penali, è stato infatti arrestato nel pomeriggio di ieri 11 agosto in via Prati: l’uomo, individuato dalla pattuglia della Sezione Radiomobile mentre si aggirava con fare sospetto lungo quella strada, alla vista della macchina dei Carabinieri aveva cercato di occultare rapidamente, in un vicino cespuglio, quello che poi si è – appunto – rivelato essere dello stupefacente.

Tale azione, tuttavia, non poteva sfuggire all’occhio attento dei militari, i quali decidevano così di intervenire bloccandolo e ricercando ciò di cui era sembrato volersi disfare con tanta fretta.

In breve venivano così rinvenuti circa 9 grammi di hashish e circa 4 grammi di cocaina, il tutto già suddiviso in dosi pronte per la vendita. A seguito della perquisizione personale, inoltre, il fermato veniva trovato in possesso di più di 500 euro in contanti, quale verosimile provento dell’attività delittuosa precedentemente commessa. L’arrestato veniva così condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Trento, ove ha trascorso la notte in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.