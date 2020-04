SEN. CONZATTI (IV) * LAVORO: « PER IL TRENTINO NON CI SONO ANCORA LE PROCEDURE PER ATTIVARE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA »

“La Ministra Catalfo durante la sua informativa al Senato ha stilato l’elenco delle Regioni che hanno avanzato la richiesta per l’attivazione della Cassa integrazione in deroga, ricordando quale sia la procedura e sottolineando, peraltro, il suo impegno per mantenere un contatto costante con le Regioni. Peccato si sia dimenticata di menzionare il Trentino Alto Adige, per cui tuttora non sono state rese note le modalità per attivare la richiesta di CIG e per cui manca ancora un finanziamento ad hoc per i fondi di solidarietà di Trento e Bolzano, esclusi dal riparto delle risorse del Fondo di integrazione salariale nazionale”.

Lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in Commissione Bilancio al Senato della Repubblica.