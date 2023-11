FONDAZIONE CARITRO * “LA RESA DEI CONTI“: « L’EDUCAZIONE FINANZIARIA NON È SOLO QUESTIONE DI NUMERI, A TRENTO – TEATRO SOCIALE (7 /11 – 20.30)

15.29 - venerdì 3 novembre 2023

L’educazione finanziaria non è solo questione di numeri Martedì 7 novembre al teatro Sociale l’economia tra musica e parole. Cosa ci fanno Mia Ceran, Carlo Cottarelli, Virginia Tosti e i musicisti dello Stato sociale martedì sera insieme sullo stesso palcoscenico? Cosa accomuna una giornalista, un economista, un’imprenditrice e una band? L’educazione finanziaria. Proprio così, Fondazione Caritro li ha invitati per il grande evento del 7 novembre al teatro Sociale, “Facciamo Eco: la resa dei conti”, con inizio alle ore 20.30. E loro hanno accettato per dare vita ad un vivace dialogo che, partendo dai temi economici d’attualità, toccherà le scelte che siamo chiamati a fare ogni giorno.

All’invito partito dalla fondazione di origine bancaria hanno risposto in tanti: in soli tre giorni i posti disponibili sono andati sold out. C’è sicuramente un forte interesse per ascoltare cosa hanno da dire gli ospiti, ma anche per comprendere meglio argomenti che a volte sembrano distanti, complicati. L’alfabetizzazione finanziaria è uno degli obiettivi di Fondazione Caritro. Conoscere i concetti dell’economia significa essere cittadini più consapevoli che hanno a disposizione strumenti per scegliere il proprio futuro in modo sereno. Eppure soltanto un italiano su 3 è adeguatamente informato e l’83 % è favorevole ad inserire l’educazione finanziaria nei programmi scolastici (dati Udicon, Unione per la difesa dei consumatori).

Secondo l’ultima indagine campionaria condotta dalla Banca d’Italia nel 2023, l’indicatore complessivo dell’alfabetizzazione finanziaria calcolato dopo aver intervistato quasi 5 mila individui tra i 18 ed i 79 anni, è di appena 10,6 su una scala da 0 a 20. Dato che aumenta al crescere del titolo di studio, ma che è ancora minore tra la fascia giovane della popolazione (fino a 34 anni). Insomma, di lavoro ce n’è ancora molto ed occasioni come questa possono essere importanti anche sul fronte della sensibilizzazione.

Ma non si esaurirà tutto in una sera: l’impegno di Fondazione Caritro è quotidiano. Parte dalle proposte per le scuole di ogni ordine e grado e punta molto sulla fascia dei giovani universitari. Quest’anno inoltre ha scelto di raggiungere anche le famiglie con i laboratori che, attraverso le fiabe, dimostrano come parlare di economia possa diventare perfino divertente.