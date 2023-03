“QUALIS”- CREDIT RISK SPECIALIST * MUTUI GREEN: « TRENTINO-ALTO ADIGE PRIMA REGIONE PER INCIDENZA (22% SUL TOTALE), 35 ANNI L’ETÀ MEDIA »

10.30 - giovedì 9 marzo 2023

Il Trentino-Alto Adige è la Regione più virtuosa per incidenza dei mutui green ad elevato loan-to-value (quei finanziamenti erogati per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B e con un importo superiore all’80% del valore dell’immobile): il 22% dei finanziamenti erogati in Regione è sottoscritto per l’acquisto di un immobile ad elevata classe energetica. Nel territorio, i mutuatari di case green che acquistano mediante una soluzione ad elevato loan-to-value hanno un’età media di 35 anni, un dato in linea con la media italiana.

Si registrano differenze, invece, nella durata del finanziamento per case green: in Trentino-Alto Adige 32 anni, contro una media nazionale di 30 anni. Un’estensione temporale che va di pari passo con un importo medio maggiore: 240.000 euro, contro una media nazionale di 175.000 euro. Ulteriori differenze riguardano la quota di finanziamento richiesto, che raggiunge il 95,7% del valore totale dell’immobile in Regione rispetto a una media nazionale del 95%.

Queste tendenze emergono dall’Osservatorio di Qualis Credit Risk, la prima Managing General Agency in Italia per la sottoscrizione dei rischi di credito B2B.

“I dati dell’Osservatorio confermano la volontà diffusa tra le generazioni più giovani di contribuire a un mondo più sostenibile attraverso l’acquisto di immobili con alti standard energetici, un desiderio che viene reso più accessibile dalle soluzioni a prestito elevato e che risulta particolarmente sentito in Trentino-Alto Adige – commenta Roberta Brunelli, CEO e Managing Director del gruppo Qualis – Le proposte di credito che consentono l’accesso a mutui oltre l’80% del valore di un immobile giocano un ruolo centrale per rispondere alle esigenze di chi decide di investire un importo maggiore per l’acquisto di una casa green che possa combinare una maggiore efficienza energetica con ricadute positive per l’ambiente.”

