PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASSA ANTINCENDI: « BANDO DI GARA UE PER L’ACQUISTO DI 2 NUOVI ELICOTTERI CON ALLESTIMENTO SANITARIO E CONTESTUALE RITIRO USATO AIRBUS AS 365 N3 DAUPHIN » (PDF ALLEGATO)

Con determina a contrarre del dirigente della cassa provinciale antincendi n. 66 del 10.5.2021, questa amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura, in unico lotto, di due elicotteri con allestimento sanitario (HEMS), da assegnare quale dotazione di servizio al nucleo Elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, comprensiva della fornitura delle parti di ricambio «a ora di volo», dell’assistenza manutentiva e dell’attività addestrativa, come meglio specificato nei due capitolati prestazionali (e relativi annessi).

Contestualmente alla consegna del primo elicottero, l’appaltatore è onerato del ritiro dell’elicottero usato Airbus Helicopters AS 365 N3 Dauphin, marche I-TNBB, s/n 6609, con allestimento sanitario Bucher e delle relative parti di ricambio, al prezzo proposto all’interno dell’offerta economica presentata in sede di gara, come indicato all’art. 3-bis del capitolato speciale – parte amministrativa (e nei relativi allegati).

Importo complessivo stimato in Euro per il periodo massimo di durata del contratto: 25.264.940,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge).

*

Nella foto l’elicottero Airbus AS 365 N3 Dauphin