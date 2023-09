ITALIA NOSTRA – TRENTO * CICLABILE A MOENA: «UNO SPRECO DI DENARO PUBBLICO, SONO PRATICABILI SOLUZIONI MENO COSTOSE E PIÙ EFFICIENTI »

06.39 - martedì 26 settembre 2023

La ciclabile a Moena. Uno spreco di denaro pubblico. Sono praticabili soluzioni meno costose, più efficienti e con minori rischi.

Dopo oltre un decennio di attese stanno per iniziare i lavori di collegamento della ciclabile di Fiemme con quella dell’alta Fassa, attraversando Moena.

Il progetto prevede una realizzazione di una ciclopedonale con due corsie di marcia, lungo 1254 metri, largo 3 metri più banchine di almeno mezzo metro ciascuna. Una strada quindi. Da sud – ovest si salirà lungo la riva destra del torrente Avisio per poi passare a sinistra attraversando il piazzale di Navalge e arrivando in centro paese. Per sottopassare Pont de Mur si realizzerà una galleria in roccia lunga 21 metri: nel progetto la si giustifica con una funzione di sicurezza idraulica in caso di piena. Il costo totale dell’opera supererà il milione di euro.

Le fotografie qui proposte sono eloquenti, rappresentano il lavoro del torrente Avisio di erosione delle rive durante le piene. Non servono ulteriori commenti, come si vede la ciclabile era già stata danneggiata, e in un punto addirittura asportata, nell’ottobre 2018. Ora, proprio in prossimità di questo luogo, la si riprende e la si fa scorrere verso nord lungo la sponda del torrente. Non solo, ma a monte, presso il Pont de Mur, si scaverà una galleria che, si dice, servirà da scolmatore in caso di piene.