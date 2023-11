FDI – GRUPPO CONSILIARE PAT * TRENTINO: « COMPATTAMEMTE PRONTI A CONTRIBUIRE IN PRIMA FILA AL BUON GOVERNO DI FUGATTI PRESIDENTE E GEROSA VICEPRESIDENTE »

14.41 - lunedì 6 novembre 2023

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – “Piena armonia e compattezza degli eletti in Consiglio provinciale. Pronti a contribuire in prima fila al buon governo del Trentino”

Fratelli d’Italia conferma la piena armonia e compattezza degli eletti in consiglio provinciale e smentisce qualsiasi frizione con gli alleati. Siamo compattamemte pronti a contribuire in prima fila al buon governo del Trentino di Fugatti presidente e Gerosa vicepresidente.

Non ci sottrarremo dall’assumerci le responsabilità che gli elettori ci hanno consegnato permettendoci di essere con cinque eletti il gruppo più consistente in consiglio provinciale parimenti agli amici alleati leghisti.

Gruppo consiliare provinciale – Fratelli d’Italia

Francesca Gerosa

Claudio Cia

Daniele Biada

Carlo Daldoss

Christian Girardi