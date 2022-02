MARCHIORI – GAMBERONI – MASERA (PATT) * BIBLIOTECA TARTAROTTI (ROVERETO) – SEGNALIBRI: « LE POLEMICHE SUL PASSATO SONO UN’OCCASIONE PERSA PER CONOSCERE LA NOSTRA STORIA »

10:33 - 12/02/2022

Il Segretario e il Presidente della Sezione PATT “Remo Markt” di Rovereto, Davide Gamberoni e Federico Masera, unitamente al Segretario provinciale del PATT, Simone Marchiori, sono dispiaciuti e amareggiati di apprendere dalla stampa locale che l’aver distribuito, da parte della Biblioteca Civica G. Tartarotti, dei segnalibri rimasti sul fondo di un cassetto, abbia scatenato il risentimento addirittura del nipote di Cesare Battisti.

Dispiace ancor di più leggere che i segnalibri sono stati ritirati, quando in realtà erano semplicemente stati esauriti.

Parlare di “ignobile atto” è, a nostro parere, quantomeno inopportuno infatti, a distanza di oltre 100 anni, la presenza del documento di don Livio Rosa del 1915 testimonia comunque sentimenti e idee proprie di quell’epoca. Al di la di quale dei due testi possa essere “l’originale”, citare un testo di allora non può certo essere identificato come un “oltraggio” perpetrato nei confronti di qualcuno.

Cesare Battisti è una figura ampiamente conosciuta, ancorché dibattuta, in tutto il territorio trentino: scaldarsi a tal punto per un fatto del genere sembra a dir poco fuori luogo, dimenticando inoltre come la città di Rovereto sia stata per lungo tempo parte integrante del Tirolo storico.

Sarebbe opportuno invece guardare alla storia come ad un’opportunità di confronto, non di scontro o di risentimento, e rivolgere lo sguardo avanti cogliendo quest’occasione per un confronto su entrambi i documenti: la stessa Biblioteca Civica G.Tartarotti, tramite l’assessorato competente, potrebbe organizzare una serata dove storici autorevoli potranno citare e spiegare le varie fonti, le relative interpretazioni e datazioni, in modo da promuovere l’incontro, e non lo scontro, su questioni che riguardano la nostra storia e che risalgono ad oltre 100 anni fa. Del resto come diceva Wiston Churchill: “se iniziamo una lite tra passato e presente scopriremo che ha perso il futuro”.

Simone Marchiori – Segretario provinciale del PATT

Davide Gamberoni – Segretario della sezione PATT di Rovereto

Federico Masera – Presidente della sezione di Rovereto