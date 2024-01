LUIGI CASANOVA * FARWEST – RAI3: « QUESTA SERA ALLE 21.20 UN AMPIO SERVIZIO SULLE PROSSIME OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 »

08.31 - lunedì 15 gennaio 2024

Questa sera alla trasmissione Farwest su RAI3, ore 21.20 ci sarà un ampio servizio sulle prossime olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Fra gli intervistati, oltre alla Fondazione Milano Cortina 2026, ci sarò io come autore del libro Ombre sulla neve (Altreconomia), il sindaco di Cortina, la consigliera comunale di Cortina Bene comune Roberta de Zanna e altri protagonisti della vicenda, quasi per nulla narrata dai media se non nel pulviscolo della pista di bob.

Va ricordato che a oggi le spese per le prossime olimpiadi, da costo zero del 2019 sono lievitate a 5,3 miliardi. A opere appena iniziate o da appaltare.

Nei giornalisti autori del servizio ho trovato grande attenzione e professionalità. Speriamo in bene.

Luigi Casanova