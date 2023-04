PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ABBATTIMENTO ORSA JJ4: FUCCELLI, « IL PRESIDENTE FUGATTI SMENTITO IN DIRETTA TV NON REPLICA, IMBARAZZANTE »

16.26 - venerdì 21 aprile 2023

ABBATTIMENTO ORSA JJ4: FUGATTI SMENTITO IN DIRETTA TV NON REPLICA. PACOBACE, FUCCELLI (PAE): IL PRESIDENTE PERSEVERA NEL MENTIRE, IMBARAZZANTE.

A margine del programma televisivo “Controcorrente”, andato in onda su Rete 4 mercoledì 19 aprile, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo avere ascoltato le puntuali accuse afferenti all’illegittimo operato del medesimo Fugatti formulate dal presidente del Partito Animalista Europeo (PAE), Stefano Fuccelli, nonostante il conduttore avesse chiesto esplicitamente, in diretta, di replicare a tali addebiti non vi è stata alcuna risposta nel merito.

“Davvero imbarazzante il comportamento di Fugatti, in evidente difficoltà, che ha evitato di rispondere alle accuse richiamando argomenti non attinenti con l’azione giudiziaria nè con le elezioni politiche. Ma ancora più sgradevole è il perseverare nel rilasciare dichiarazioni ai media, anche in data odierna, completamente false, pretestuose e fuorvianti circa l’obbligatorietà di abbattere JJ4 e MJ5, a suo dire, imposta dalla procedura d’intervento prevista dal piano Pacobace come unica soluzione – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – “In vero Fugatti ha coscientemente violato il predetto piano, l’unico documento tecnico di riferimento per l’esercizio dei poteri contingibili ed urgenti, per cui al Capitolo 3 – Criteri e procedure d’azione nei confronti degli orsi problematici e d’intervento in situazioni critiche – Capo 3.4.2 – Definizione delle procedure d’intervento – il Soggetto decisore potrà richiedere al Ministero l’autorizzazione a procedere all’abbattimento dell’individuo soltanto dopo avere valutato la praticabilità di soluzioni alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi ed eventuali rischi connessi alla presenza dell’orso problematico. Soluzioni alternative concrete, attuali e praticabili sono state presentate ma deliberatamente ed ingiustificatamente ricusate dallo stesso Fugatti”

