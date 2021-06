CIA (FDI) * TRENTO – PRESIDIO UIL FPL E NURSING UP: « LA GIUNTA PAT SI APRA AL CONFRONTO CON GLI OPERATORI DEL MONDO DELLA SANITÀ »

Mobilitazione generale UilFPL e Nursing Up, Cia (FdI): “La Giunta si apra al confronto con gli operatori del mondo della sanità”.

Nella giornata odierna ho partecipato al presidio in Piazza Dante a Trento organizzato dalla Uil Federazione Locali settore Sanità e dal sindacato Nursing Up per chiedere l’attivazione di un tavolo di confronto provinciale su vari temi sanitari: dalla necessità di assumere gli infermieri, i professionisti sanitari e gli OSS che hanno coraggiosamente prestato il loro servizio a tempo determinato nel corso della pandemia, al rifinanziamento del contratto della sanità 2019/2021, al potenziamento della sanità territoriale, alla necessità di garantire più sicurezza sul lavoro a tutti coloro che operano nell’ambito sanitario ecc.

Tanti temi dei quali, nel corso del mio impegno come Consigliere provinciale, mi sono spesso interessato con atti istituzionali e sulla stampa e che – con l’impegno del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia – continuerò a portare all’attenzione della Giunta e delle strutture provinciali.

*

Consigliere Claudio Cia

Presidente del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia