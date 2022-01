PATT * MINACCE A FUGATTI: MARCHIORI, « IL PROIETTILE INVIATO AL PRESIDENTE METTE IN PERICOLO LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE »

16:54 - 11/01/2022

Il proiettile inviato al Presidente Fugatti rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di accadimenti che mettono in pericolo le istituzioni democratiche.

Va detto con forza che se una persona mette in campo atteggiamenti intimidatori per far sentire la propria voce o per far prevalere il proprio pensiero, non solo commette un atto deprecabile, ma si pone al di fuori di qualsiasi schieramento politico e sociale.

Ci sarebbe molto da dire anche sulle motivazioni del gesto, se verrá confermata la pista no-vax, dato che chi protesta in genere chiede libertà, mentre questi atteggiamenti la limitano e preludono ad una dittatura di pensiero.

Quel che veramente importa, tuttavia, è che dopo anni in cui, soprattutto certi ambienti politici, hanno contribuito sensibilmente al decadimento dell’autorevolezza delle istituzioni (politiche ma anche scientifiche, economiche…) ci si deve impegnare tutti, indipendentemente dal ruolo, a ripristinare e rafforzare quella che a tutti gli effetti è la struttura portante della democrazia.

Soprattutto in una terra autonoma quale è il Trentino che fa della serietà e della responsabilitá i suoi tratti distintivi.

Giungano intanto al Presidente Fugatti la solidarietà e la vicinanza di tutto il PATT.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT