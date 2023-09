GALATEO (FDI) * CRIMINALITÀ: « SPACCIO DI DROGA NEI CONDOMINI DELL’IPES, NECESSARI INTERVENTI IMMEDIATI A TUTELA DEGLI INQUILINI »

18.47 - lunedì 25 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Spaccio di droga nei condomini dell’Ipes”, Galateo (FdI) interroga la Provincia. Un’interrogazione urgente per denunciare la situazione di degrado all’interno di alcuni edifici dell’Ipes è stata presentata oggi dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo, che ha raccolto le segnalazioni preoccupate da parte di molti cittadini stanchi di dover convivere quotidianamente con fenomeni di spaccio e di microcriminalità.

In particolare, sono state evidenziate preoccupazioni riguardo ad alcune abitazioni Ipes nelle vie Aosta e Riva del Garda, dove sembrerebbe verificarsi un’attività illecita di spaccio di droghe da parte di individui che non hanno alcun titolo a risiedere in tali immobili. In queste zone, si assiste anche a un via vai incessante di persone, in gran parte di origine straniera, coinvolte in scambi di denaro e stupefacenti che mettono a dura prova le forze dell’ordine e creano un senso di insicurezza tra i residenti.

La situazione non sembra migliorare in viale Europa, dove si riferiscono siringhe abbandonate e una presenza costante di tossicodipendenti. Anche in via Rosmini, in via Torino, in via Ortles, in viale Druso 269 a Bolzano sono state segnalate situazioni di degrado che destano preoccupazione tra i cittadini. Tutte quante rigorosamente documentate ad Ipes stessa da oltre un anno, senza alcuna risposta apparente e tutte quante già oggetto di ripetuti interventi delle Forze dell’ordine che hanno potuto constatare con mano la veridicità delle segnalazioni.

“I cittadini sono stufi” – tuona Galateo. Sono necessari interventi immediati a tutela degli inquilini per bene, che sono la stragrande maggioranza. È necessario intervenire però su più livelli, sia con la sorveglianza nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità che anche con interventi organici di prevenzione che possano arrivare a trasferire inquilini particolarmente fragili e preda delle organizzazioni di spaccio in strutture protette, togliendo il terreno sotto ai piedi agli spacciatori. Dobbiamo riappropriarci del nostro territorio e lo faremo con due tipi di intervento: modificando il regolamento per consentire ad Ipes di interrompere i contratti di locazione nei casi gravi in tempi rapidi e attraverso un lavoro di prevenzione rafforzando il lavoro di associazioni culturali e sportive come attività di prevenzione della criminalità, favorendo la coesione e inclusione sociale dei soggetti fragili”.

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia