PAT * MATCHMAKING – BROADCASTER: BISESTI « ATTIVATO IL CORSO “VIS-À-VIS“, PER CREATORI DI CARTONI ANIMATI (IN COLLABORAZIONE CON FILM COMMISSION ED ARTIGIANELLI) »

18.18 - giovedì 15 dicembre 2022

Puntare a far conoscere sempre di più le potenzialità delle industrie culturali e creative del Trentino” così oggi l’assessore Bisesti all’apertura. Vis-à-Vis, due giorni di incontri fra produttori e broadcaster. Fra oggi e domani oltre 100 gli operatori del settore audiovisivo, provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige e Trentino, si stanno confrontando in Vis-à-Vis, il primo evento di matchmaking tra produttori di documentario e broadcaster, promosso da Trentino Film Commission e Creative Europe Desk Italy MEDIA, in collaborazione con Veneto Film Commission, FVG Film Commission e Fondo audiovisivo FVG, IDM Film Commission.

Nel pomeriggio a Palazzo Geremia si è tenuta la cerimonia di apertura con Mirko Bisesti, assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento, Elisabetta Bozzarelli, assessore con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo del Comune di Trento, e Luca Ferrario, direttore di Trentino Film Commission, area di Trentino Sviluppo.

“Grazie ad incontri come quello odierno possiamo far conoscere maggiormente il nostro territorio e le nostre potenzialità, ma anche il lavoro che stiamo facendo insieme a Trentino Film Commission – sono state le parole di Bisesti -. Stiamo infatti puntando a far conoscere sempre di più, soprattutto fra i giovani, la ricchezza delle industrie culturali e creative della nostra provincia. E in tal senso voglio ricordare un progetto nuovo di cui, alcuni giorni fa, abbiamo lanciato la seconda edizione, il corso per creatori di cartoni animati, scaturito da una collaborazione fra Film Commission, Gruppo Alcuni e Artigianelli, che ha riscosso un buon successo al punto che la maggior parte dei giovani iscritti alla prima edizione ha già un posto di lavoro. Questo vuol dire davvero offrire opportunità reali e concrete – ha concluso Bisesti -, come l’incontro di oggi, al quale hanno aderito partner di rilievo nazionale, punta a fare”.

Quindi l’assessore Bozzarelli ha messo in luce la ricaduta positiva di eventi di questo tipo sul territorio, in particolare per la città di Trento, mentre il direttore Ferrario ha evidenziato l’importanza di lavorare in rete fra diverse film commission e ha portato i numeri di questa prima iniziativa di formazione, che ha riscosso un ottimo successo e ha visto l’iscrizione di 75 progetti e ben oltre 300 richieste di speed-date one to one.

Dopo i saluti istituzionali hanno preso il via i lavori, moderati da Alessanda Alessandri di Labmedia, con gli interventi di quelli che rappresentano ben 13 canali televisivi italiani di documentari, ovvero Markus Nikel, international advisor Rai Documentari; Silvia De Felice, producer programmi d’arte Rai 5; Federico Chiarini, Executive Producer Sky; Eleonora Mambriani, programming sr manager, Warner Bros, Discovery; Francesco Agostini, commissioning editor A&E.

Domani, sempre a Palazzo Geremia, Silvia Sandrone di Creative Europe Desk Italy-MEDIA, illustrerà i nuovi bandi Creative Europe di sostegno ai produttori e una case history di successo. Prevista anche la presentazione di alcune iniziative di formazione in programma nel 2023 dedicate ai produttori.

Infine domani a Palazzo Roccabruna il cuore dell’evento, ovvero l’incontro “Vis-à-Vis” tra i broadcaster e i produttori, che vede iscritti 75 progetti e oltre 300 richieste. Si tratta appunto degli speed-date one-to-one di presentazione dei progetti selezionati, riservati su prenotazione alle società di produzione, che rappresenteranno un’occasione importante per gli operatori di parlare dei propri progetti ai principali broadcaster nazionali.