CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * “CASO SOUMAHORO” – INTERVISTA A FRATOIANNI CHE FA LO SCARICABARILE: “ CHIEDETE AI VERDI “ »

17.26 - giovedì 15 dicembre 2022

Intervista a A Fratoianni sul caso Soumahoro che fa lo scaricabarile: «Chiedete ai Verdi». Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento con Pinuccio e il “caso Aboubakar”, con un’intervista esclusiva a Nicola Fratoianni, onorevole che – assieme ad Angelo Bonelli – ha sostenuto la candidatura di Soumahoro nel gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra.

Striscia cerca di contattare Soumahoro dal 25 ottobre, ma Aboubakar ha dichiarato di dover rispondere delle accuse ricevute solo al proprio partito. Quindi, Pinuccio ha chiesto chiarimenti direttamente all’onorevole Fratoianni: «Non faccio né il finanziere né il magistrato e, se mi ha detto (riferendosi a Soumahoro, ndr) che aveva la possibilità di giustificare ogni spesa e dimostrare la correttezza nell’utilizzo dei fondi, mi fido», dichiara Fratoianni, che aggiunge: «Non è nel misto, ma si è autosospeso dal nostro gruppo». Eppure, sul sito ufficiale della Camera, risulta ancora iscritto ad Alleanza Verdi e Sinistra. Mistero.

E non finisce qui: ogni candidato eletto deve versare al proprio partito una quota mensile dello stipendio, per le spese di gestione. Soumahoro lo fa? «I partiti hanno diverse modalità, per Sinistra Italiana sono 3.500 euro a persona. Bisognerebbe capire con i Verdi che tipo di accordi avessero riguardo la candidatura degli indipendenti», conclude Fratoianni, di fatto non chiarendo e rigirando al leader dei Verdi Angelo Bonelli i quesiti.

Di conseguenza, anche Pinuccio aggiunge la domanda alla lista degli interrogativi, ora diventati tredici, per cui vorremmo da Soumahoro una risposta:

1. Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia?

2. A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone?

3. Quanti soldi sono stati raccolti su PayPal e sul suo conto corrente personale e come sono stati spesi i fondi di quelle collette?

4. Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di tre raccolte diverse?

5. Nell’accordo col patronato cosa era previsto e perché i suoi ex soci riferiscono di percentuali sulle pratiche?

6. Ci può fornire il verbale dell’assemblea in cui sono stati estromessi i due soci fondatori della lega braccianti?

7. Oltre al bilancio, è possibile vedere nel dettaglio le entrate e uscite dell’Associazione Terzo Settore Lega Braccianti?

8. Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia?

9. Con che fondi ha pagato la campagna elettorale?

10. Gli stivali di gomma portati in parlamento sono suoi?

11. Perché non voleva fare entrare altre associazioni all’interno del ghetto e doveva gestire tutto lui con la Lega Braccianti?

12. Chiedevate soldi ai braccianti per le pratiche sindacali?

13. Ma i soldi al partito li stai versando?