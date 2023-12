MIC * REPLICA A FEDEZ: «DURANTE LA PANDEMIA EROGÀTI OLTRE 355 MLN EURO, LO PRECISA LA “DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO” »

19.55 - domenica 17 dicembre 2023

In riferimento alle dichiarazioni del cantante Fedez, secondo cui, durante la pandemia, il Ministero della Cultura, fino a marzo 2021 denominato Mibact, avrebbe raccolto in favore dei lavoratori dello spettacolo ‘mezzo milione di euro’, la Direzione generale Spettacolo del MiC precisa in una nota che, nel triennio pandemico 2020/2022, sono stati complessivamente erogati, a favore del settore, oltre 95 milioni di euro direttamente ai lavoratori e più di 260 milioni alle imprese per un totale complessivo superiore ai 355 milioni di euro.