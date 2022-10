OLIVI (PD) * PROGETTONE: « LE PROPOSTE MIGLIORATIVE ALLA NUOVA LEGGE, RISORSE CERTE E PRIORITÀ NELLA TUTELA DELLE NUOVE FRAGILITÀ »

17.36 - martedì 25 ottobre 2022

Risorse certe e priorità nella tutela delle nuove fragilità le proposte migliorative alla nuova legge sul Progettone. L’impegno della Giunta a destinare al Progettone quantomeno le stesse risorse finanziarie dell’ultimo triennio, la previsione dell’intesa obbligatoria con le rappresentanze sociali per l’individuazione dei soggetti deboli tra i quali per la prima volta vengono inserite le donne vittime di violenza, la reintroduzione dei servizi socio-assistenziali tra le attività di pubblico interesse alle quali sarà possibile destinare i lavoratori, sono le modifiche introdotte nella nuova Legge sui lavori socialmente utili per iniziativa del consigliere provinciale Alessandro Olivi.

“L’originaria proposta della Giunta correva il rischio di depotenziare uno dei capisaldi delle politiche del lavoro frutto della capacità innovativa della nostra Autonomia.

Con un paziente ma rigoroso lavoro di sollecitazione critica e di proposta la legge è migliorata e l’esperienza trentina del Progettone viene valorizzata adattandosi ai cambiamenti del ciclo economico e sociale. Abbiamo evitato l’indebolimento della funzione sociale del Progettone che deve rimanere uno strumento di protezione attiva e non meramente assistenziale capace di migliorare nel contempo l’efficienza della spesa pubblica” – ha dichiarato Olivi.

*

Alessandro Olivi

Consigliere provinciale