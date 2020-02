PAT * CORONAVIRUS: « DIGITANDO IL 331/6299111 SI POTRANNO OTTENERE IN LINGUA CINESE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER PREVENIRE O CONTENERE IL CONTAGIO »

Coronavirus: ecco il numero dedicato alla comunità cinese in Trentino. Digitando il 331 6299111 si potranno ottenere in lingua cinese tutte le informazioni utili a prevenire o contenere il contagio.

Informazioni corrette prima di tutto. Niente panico. Raziocinio e rispetto sono le parole d’ordine. Conoscere il problema, identificare i sintomi, prendere le giuste precauzioni e rifiutare voci incontrollate che creano allarmismi e psicosi.

È questa la prima strategia da adottare contro il Coronavirus e la task force istituita a livello provinciale in ottemperanza alle disposizioni ministerialo punta moltissimo sulla comunicazione. A cominciare dalla comunità cinese, in ragione della sua consistenza – 1200 almeno quelli che fanno riferimento all’Associazione cinesi in Trentino – e degli spostamenti dei singoli individui per motivi di lavoro, di studio o semplicemente a finalità turistiche. Ecco perchè in questi giorni fra le varie attività svolte da Provincia e Azienda sanitaria va messa in risalto quella formativa. Si è provveduto infatti ad istruire un gruppo di mediatori culturali che avranno il compito di fornire ai loro connazionali tutte le informazioni utili a prevenire o, viceversa, riconoscere e gestire eventuali forme di contagio.

Il numero è il seguente: 331 6299111. Attivo da venerdì, è esclusivamente dedicato alla comunità cinese. Per il resto della comunità trentina invece sono a disposizione il numero telefonico 1500 e le indicazioni fornite dal sito del Ministero alla salute