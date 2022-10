CONI TRENTO * BULLISMO E GIOVANI: « PRESENTI ALL’EVENTO IL QUESTORE IMPROTA E GLI PSICOLOGI BOMMASSAR E CORTESE, AL TEATRO SANBAPOLIS (27/10 – 9.30) »

14.25 - martedì 25 ottobre 2022

Gli episodi di bullismo sono un fenomeno presente nella nostra società, specialmente tra i ragazzi in età adolescenziale sia a scuola che nei luoghi dove essi praticano sport. Al fine di creare una mentalità sensibile e critica verso queste manifestazioni preoccupanti, il Coni Trento in collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza – Ufficio coordinatore provinciale per l’educazione fisica e la Fijlkam Comitato di Trento organizzano un’evento dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole di Trento (classi terze SSPG e classi prime SSSG).

L ‘appuntamento è giovedì 27 ottobre alle ore 9,30 presso il teatro Sanbapolis alla Casa dello Sport in via della Malpensada 84 .

Saranno presenti quali relatori il Questore di Trento dott. Maurizio Improta, la Presidente Ordine degli psicologi Trento dott.ssa Roberta Bommassar, Maria Laura Moraci regista del corto Eyes e il dott. Florian Cortese Psicologo della FIJLKAM.

