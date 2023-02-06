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RAI 1 – “ SANREMO 2023 : « I CANTANTI IN GARA NELLA PRIMA E NELLA SECONDA SERATA (7-8/2) »

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13.34 - lunedì 6 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –
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PRIMA SERATA – MARTEDI 7 FEBBRAIO
ANNA OXA
ARIETE
COLLA ZIO
COMA_COSE
CUGINI DI CAMPAGNA
ELODIE
GIANLUCA GRIGNANI
GIANMARIA
LEO GASSMANN
MARA SATTEI
MARCO MENGONI
MR.RAIN
OLLY
ULTIMO

SECONDA SERATA – MERCOLEDI 8 FEBBRAIO
ARTICOLO 31
COLAPESCE DIMARTINO
GIORGIA
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SETHU
SHARI
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