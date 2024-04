POLIZIA STRADALE E GDF – VIPITENO (BZ) * BRENNERO: « RINVENUTI 10 GRAMMI DI COCAINA E 48 MILA EURO A BORDO DI UN CAMION PROVENIENTE DALL’OLANDA, DENUNCIATO RAGAZZO ITALIANO »

13.38 - giovedì 25 aprile 2024

Controlli della Polizia Stradale e della G.d.F. al confine del Brennero (BZ). Rinvenuti 48.000 Euro a bordo di un camion proveniente dall’Olanda. Durante la notte fra sabato e domenica una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Vipiteno ha fermato presso il valico autostradale di Brennero (BZ) un camion proveniente dall’Olanda. Il nervosismo dimostrato dal conducente, un ragazzo italiano diretto a Modena, portava gli operatori a richiedere l’ausilio della Guardia di Finanza che in quel momento si trovava a Vipiteno con due unità cinofile. La perquisizione del mezzo pesante portava al rinvenimento e sequestro di circa 10 grammi di cocaina e, grazie al fiuto di un’unità cinofila addestrata nella ricerca di valuta, di circa 48.000 Euro nascosti in una borsa, denaro che il conducente non aveva dichiarato di possedere e di cui non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione, come anche per quanto riguarda la disponibilità di un bilancino di precisione, 6 smartphone, 1 tablet e 6 chiavette USB, valori e oggetti che sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano, a cui il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in corso accertamenti sulla provenienza del denaro e sui dispositivi sequestrati.-