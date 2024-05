PAT * SVINCOLO DI MALÉ: « AVVIATA PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI, IL 24 MAGGIO 2024 IL TERMINE PER LE OFFERTE »

08.08 - sabato 4 maggio 2024

Svincolo di Malé, avviata la procedura di affidamento dei lavori. Il completamento del raccordo serve a garantire un accesso sicuro al capoluogo solandro in tutte le direzioni. È fissato per il 24 maggio 2024 il termine per le offerte che riguardano il lavori di completamento dello svincolo di Malé sulla statale 42 del Tonale e della Mendola.

Un intervento da tempo programmato, come precisa il presidente della Provincia, sulla base del progetto condiviso tra l’Amministrazione provinciale e il Comune solandro, che ha l’intento di migliorare la funzionalità e la sicurezza degli accessi al capoluogo della Val di Sole. Con l’ampliamento infrastrutturale di fatto si consentiranno tutte le manovre da e per il centro abitato di Malé, favorendo allo stesso tempo una migliore organizzazione della viabilità interna e il rilancio turistico della zona.

La procedura negoziata è curata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Dopo la scadenza dei termini per le offerte da parte delle imprese invitate la prima seduta di gara è prevista lunedì 27 maggio.

Opera S-65 – Completamento dello svincolo di Malè centro sulla SS42 del Tonale e della Mendola

L’intervento prevede il completamento dello svincolo di Malè centro sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, nel tratto compreso fra la fine della galleria “Rovine” e l’inizio del viadotto “Rabbies”, per permettere il collegamento con l’abitato di Malè attraverso via Alcide De Gasperi in prossimità anche della stazione della Ferrovia Trento-Malè.

A completamento delle due rampe dirette esistenti si prevede di realizzare una rampa indiretta per la manovra di svolta a sinistra per i veicoli che provengono dal Tonale e intendono dirigersi verso Malè centro ed una rampa semidiretta per la manovra di svolta a sinistra per i veicoli che provengono dal centro di Malè e si dirigono verso Trento.

Sarà inoltre realizzato l’impianto di illuminazione per l’intera area di svincolo.

Importo dei lavori a base di gara: 2.543.079,34 euro

Importo complessivo di finanziamento (comprensivo di somme a disposizione per imprevisti e altri oneri): 3.604.000 euro