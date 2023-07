CASTELLO BUONCONSIGLIO (TN) * ATTIVITÀ PER FAMIGLIE: « “RITRATTIAMO“ / COSA METTO NEL MIO GIARDINO? / CINEMA SOTTO LE STELLE (6-7/7)»

17.58 - mercoledì 5 luglio 2023

Attività per famiglie | giovedì 6 luglio ore 15.00 | Castel Thun. RITRATTIamo Quali erano i volti dei signori che animavano le corti e le antiche sale? Eccoli! Ci guardano dai loro ritratti appesi alle pareti… il viso è un insieme di espressioni, di sentimenti, di “indizi emotivi” che si riflettono e si mescolano con quelli di chi osserva. Dopo averli osservati attentamente con occhi d’artista, sarà divertente realizzare speciali ritratti o autoritratti prendendo spunto ed ispirazione dalle opere presenti in mostra. Un’occasione per giocare con l’identità e con la propria immagine trasformata, con i particolari del proprio volto e di quello degli altri.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo_ tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

attività per famiglie | venerdì 7 luglio ore 15.00 | Castello del Buonconsiglio

Cosa metto nel mio giardino?

La creazione dei giardini del Magno Palazzo, curata fin nei minimi particolari dal principe vescovo Bernardo Cles, si trasforma in un racconto grazie alla tecnica del kamishibai.Dopo aver ascoltato le parole del principe e del suo fido “giardiniere”, i bambini possono cercare alcune delle piante nominate nel racconto e sceglierne una da immortalare e aggiungere al proprio giardino ideale. L’attività si svolge all’aperto e, in caso di maltempo, verrà sostituita da un’altra attività.

Cinema sotto le stelle | venerdì 7 luglio ore 21.30 | Castello del Buonconsiglio

IO, LEONARDO

Italia, 2019 | Documentario | T90’

regia di Jesus Garces Lambert

con Luca Argentero

Un affascinante racconto alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello scienziato e dell’inventore; un’esperienza inedita e coinvolgente, con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi.

INFO: L’accesso sarà a pagamento 3 euro prevendite online a partire dal 29 giugno 2022 sul sito di trentinospettacoli. Apertura biglietteria cinema: 1 ora prima della proiezione. In caso di maltempo il film sarà proiettato nella sala ex Marangonerie.