MART – ROVERETO (TN) * ARTE – LE NUOVE MOSTRE DELL’INVERNO: « DÜRER, MATER ET MELANCHOLIA / GLOBAL PAINTING, LA NUOVA PITTURA CINESE »

07.39 - venerdì 17 novembre 2023

Le nuove grandi mostre dell’inverno. Dürer. Mater et Melancholia. A cura di Daniela Ferrari e Stefano Roffi. 7 dicembre 2023 — 3 marzo 2024.

La mostra presenta alcuni capolavori assoluti di Albrecht Dürer: la celebre Madonna col Bambino, eseguita alla fine del XV secolo nel corso di uno dei noti viaggi di formazione in Italia, e una serie di incisioni tra le quali spicca Melencolia I.

Provenienti dalle prestigiose collezioni della Fondazione Magnani Rocca, detta la “Villa dei Capolavori”, le opere del Maestro di Norimberga sono prese a simbolo supremo e nel contempo punto di partenza dell’esposizione per indagare due tematiche universali che hanno appassionato filosofi, artisti, teologi, scrittori, medici e pensatori fin dalla notte dei tempi: la maternità e la melanconia.

Dal segno di Dürer, “mater et melancholia” vivono in mostra in 70 opere eseguite da grandi artisti di periodi diversi, come Umberto Boccioni, Felice Casorati, Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, Giorgio Morandi, Giovanni Segantini, Gino Severini, Mario Sironi, Adolfo Wildt.

Global Painting. La Nuova pittura cinese. A cura di Lü Peng e Paolo De Grandis con Carlotta Scarpa e Li Guohua. In collaborazione con Moca Yinchuan e Arte Communications. 7 dicembre 2023 — 14 aprile 2024

Focus | Bartolomeo Bezzi 1851-1923. Il sentimento del tempo. A cura di Margherita de Pilati .7 dicembre 2023 — 3 marzo 2024