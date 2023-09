MART – ROVERETO (TN) * “L’ARTE COSTA MENO“: « GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, INGRESSO RIDOTTO IL 23 E 24 SETTEMBRE »

19.24 - martedì 19 settembre 2023

Ingresso ridotto il 23 e il 24 settembre per le Giornate europee del patrimonio. Gratuita la Giornata del Contemporaneo sabato 7 ottobre. Tornano anche le prime domeniche del mese, da ottobre a marzo.

La stagione dei musei? L’autunno. Con settembre riparte il calendario delle attività del Mart: laboratori, eventi, programmi per le scuole e gli insegnanti, appuntamenti per le famiglie e, ovviamente, tante mostre. Riprendono anche le giornate speciali, preziose occasioni per tornare al museo, per soffermarsi sui capolavori della ricca collezione o visitare il nuovo allestimento di Casa Depero o le mostre temporanee della Galleria Civica.

Si comincia questo fine settimana con le Giornate europee del patrimonio. Sabato 23 e domenica 24 settembre ingresso ridotto nelle sedi del Mart, a Rovereto, dove si svolge il Semifestival, e a Trento che ospita la kermesse dedicata al Trento Doc. Con 10 euro, anziché 15, sarà possibile visitare tutte le mostre e tutte le sedi del museo. Restano invariate le condizioni di gratuità previste dal tariffario ordinario.

L’ingresso sarà gratuito per tutte e tutti domenica 1 ottobre e sabato 7 ottobre. Domenica 1 ottobre sarà la prima delle 6 domeniche gratuite disposte dalla Provincia autonoma di Trento che anche quest’anno aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura finalizzata alla promozione delle abitudini culturali. Entrata libera, quindi, anche il 5 novembre, il 3 dicembre, il 7 gennaio, il 4 febbraio e il 3 marzo. Come sempre in questi casi, si consiglia la prenotazione.

Ultimo ma non per importanza, torna l’appuntamento con la Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

All’ingresso gratuito in tutte le sedi, si aggiungono gli appuntamenti al Mart e alla Galleria Civica di Trento. Nella Sala conferenze del Mart per tutto il giorno sarà proiettato il film Cemetery dell’artista spagnolo Carlos Casas. Già presentato in numerosi film festival e musei, tra cui la Fondation Cartier e la TATE Modern, l’opera arriva per la prima volta in un museo italiano. L’appuntamento è inserito nella rassegna Altri Quadri, a cura di Martina Melilli, organizzata da Mart, Centro Santa Chiara e Nuovo cineforum Rovereto.

In occasione della diciannovesima Giornata del Contemporaneo, il Mart proporrà due visite guidate gratuite alla mostra Leonor Fini e Fabrizio Clerici. Insomnia, a cura dell’Area educazione. Alle 15.00 partirà la visita per il pubblico adulto, alle 16.30 quella animata per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni. Per entrambe è possibile prenotare online o in biglietteria al numero 0464.454240.

Infine, negli spazi della Galleria Civica di Trento dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà il laboratorio per studenti universitari What if you were a curator, a cura di di Tiring house e Art to Art.