APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2022/2023: « PRIMO GIORNO SUGLI SCI AL GROSTÈ, 2 MILA GLI INGRESSI REGISTRATI AI TORNELLI »

17.31 - sabato 26 novembre 2022

Madonna di Campiglio: tanto entusiasmo per il primo giorno sugli sci. Madonna di Campiglio ha oggi aperto le prime piste al Grostè, dando il via alla stagione invernale 2022/2023. Poco meno di 2.000 i primi ingressi registrati oggi ai tornelli degli impianti di risalita campigliani. Molto buona la sciabilità in quota grazie ai 40 cm di neve caduti martedì scorso mentre, grazie alle temperature sotto lo zero, prosegue il rinforzo di neve programmata.

Domani di nuovo in pista approfittando delle ottime condizioni del manto nevoso ai 2.500 metri del Grostè. Poi, dal 3 dicembre, è prevista l’apertura del Doss del Sabion a Pinzolo e di Folgarida Marilleva in Val di Sole completando, con l’attivazione dei collegamenti tra le tre stazioni sciistiche, l’apertura complessiva della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più grande del Trentino.

“Iniziamo oggi la stagione turistica invernale con segnali positivi e siamo fiduciosi. I nostri operatori stanno scaldando i motori, alcuni hotel sono già aperti e gli altri apriranno nei prossimi giorni”, ha commentato il presidente di Azienda per il Turismo Tullio Serafini.

“Oggi è una giornata fantastica e siamo felici di poter dare il là all’inverno sugli sci. Abbiamo deciso di aumentare i prezzi meno dell’inflazione, il 6% in bassa stagione e fino ad un massimo del 10% in altissima stagione. Applichiamo però dall’anno scorso il prezzo dinamico che cambia secondo le richieste. Il consiglio che noi diamo è di acquistare il biglietto online perché comperando in anticipo lo skipass, si può risparmiare fino al 20%”, ha aggiunto il direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio Bruno Felicetti.

L’apertura dello scorso anno, caratterizzata da numerose restrizioni finalizzate al contenimento della pandemia, sembra un ricordo lontano sostituito dall’entusiasmo registrato oggi tra le numerose persone, sciatori e snowboarder, che non hanno voluto perdersi la prima giornata sulle nevi di Madonna di Campiglio.

Foto di Paolo Bisti