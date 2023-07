CASTELLO BUONCONSIGLIO (TN) * APPUNTAMENTI SETTIMANALI 28-30 LUGLIO: « LA TEORIA DEL TUTTO / LA PRINCIPESSA RAPITA / ARMIGERI »

19.24 - giovedì 27 luglio 2023

Cinema sotto le stelle | venerdì 28 luglio ore 21.30 | Castello del Buonconsiglio. LA TEORIA DEL TUTTO.

GB, 2014 | biografico | T123’

regia di James Marsh

con Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson

La straordinaria ed edificante storia di una delle più grandi menti viventi del mondo, il rinomato astrofisico Stephen Hawking, e di due persone che contro ogni probabilità hanno sfidato gli ostacoli più imponenti con il loro amore.

INFO: L’accesso sarà a pagamento 3 euro prevendite online a partire dal 29 giugno 2022 sul sito di trentinospettacoli. Apertura biglietteria cinema: 1 ora prima della proiezione. In caso di maltempo il film sarà proiettato nella sala ex Marangonerie.

attività per famiglie | venerdì 28 luglio ore 15.00 | Castello del Buonconsiglio

di CASTELinCASTELLO

Gioco a squadre “familiari” ispirato al tradizionale Gioco dell’oca: un’occasione per giocare e imparare, divertendosi, qualcosa in più sui castelli del territorio trentino, vincendo una visita alla scoperta del castello e una copia del gioco per continuare a divertirsi anche a casa.

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

Spettacolo per famiglie | domenica 30 luglio ore 16 | Castel Thun. LA PRINCIPESSA RAPITA

Spettacolo di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

costumi e scene Piccola Bottega dei Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri

“La principessa rapita” nasce dall’intreccio di elementi delle fiabe tradizionali, di tòpoi dei racconti cavallereschi e di spericolate incursioni nel contemporaneo. Il risultato è un divertente gioco di rimandi e di spiazzamenti, orchestrato dai due attori con continui cambi di personaggio e di situazione, all’insegna del comico e del nonsense, non rinunciando a momenti di poesia e, soprattutto, alle emozioni. Il racconto è affidato principalmente, ma non solo, ai corpi, alle parole, alla musica. 60 minuti da vivere spericolatamente, tra armi, amori, gioia e immaginazione.

Per tutti, a partire dai 3 anni. Famiglie, adulti, anziani, sono i benvenuti.

Tariffa: biglietto di ingresso al museo

Rievocazioni |Sabato 29 e domenica 30 luglio ore 12 – 14 – 16 | Castel Beseno. ARMIGERI AL CASTELLO

Le animazioni prevedono la presenza di un gruppo di reenactors gruppo appartenente al Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e aderenti al RIRS (regolamento italiano per la rievocazione storica) con relativo accampamento. Il bastione nord del castello sarà teatro delle dimostrazioni, degli addestramenti e delle spiegazioni al pubblico. Le esibizioni, per attività ed equipaggiamento, saranno naturalmente collegati alle vicende storiche legate alla battaglia di Calliano.

Tariffa: biglietto di ingresso al museo