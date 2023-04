ON. URZÌ (FDI) * ORSO: « LE DECISIONI RINVIATE HANNO CREATO IL PROBLEMA, OGGI LO PROLUNGANO »

14.55 - venerdì 14 aprile 2023

Orso – Urzì (FdI): le decisioni rinviate hanno creato il problema, oggi lo prolungano. Se è vero che le sentenze non si commentano ma si rispettano solo (anche se in questo caso si tratta esclusivamente di una sospensiva) è vero anche che in Italia il rischio è che si percepisca il sistema della giustizia più un ostacolo a decisioni rapide ed immediate (come richiederebbero le situazioni) che è uno strumento di garanzia.

Il caso della sospensiva del Tar all’ordinanza di abbattimento di JJ4 è la rappresentazione dei tempi dilatati delle decisioni che sono quelli che poi creano sfiducia dei cittadini verso le istituzioni.

Lo stesso senso di rinvio del momento dell’assunzione delle responsabilità che ha prodotto la crescita a dismisura della popolazione di orsi mentre le istituzioni, anche quelle provinciali, sembravano occuparsi di altro, mentre invece si stava solamente creando la condizione da cui è scaturita la mortale aggressione dell’altro giorno. Ora il timore è che spento il riflettore sul caso di Andrea Papi si torni alla finta normalità di prima sino alla prossima aggressione.

Su questo Fratelli d’Italia, si può essere certi, non ci starà, ed anzi ogni giorno dell’anno continueremo a prestare invece l’ attenzione sino a quando il problema non sarà complessivamente e nella sua interezza inserito nell’agenda della Provincia autonoma di Trento e delle istituzioni dedicate a livello nazionale. Come ha potuto essere che non ci si accorgesse che la popolazione degli iniziali pochi capi si allargasse ad oltre 120 esemplari in un quadrante fortemente antropizzato del Trentino?

Perché le ipotesi di trasferimento degli orsi fuori Trentino non si sono mai concretizzate, chi ha detto no in questi anni?

Oggi paghiamo il rinvio ad un momento successivo del problema, di questo deve farsi carico sul piano anche morale pure la Provincia autonoma di Trento, tutti noi e chi poteva decidere, e questo non siamo noi, non deve accadere più se non si vuole che la fiducia dei cittadini si esaurisca definitivamente scontrandosi con l’indifferenza delle istituzioni pronte a stracciarsi le vesti di fronte al danno irrecuperabile ma distratte sino al giorno prima.

Alessandro Urzì

Capogruppo Fratelli d’Italia in commissione affari costituzionali della camera dei deputati

Commissario provinciale del Trentino