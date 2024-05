GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * CDA: «STEFANO GRANELLA NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO»

13.40 - mercoledì 8 maggio 2024

Il Consiglio di amministrazione di Dolomiti Energia holding ha nominato oggi Stefano Granella amministratore delegato, per guidare la strategia di crescita delineata dall’ambizioso piano industriale approvato qualche mese fa. Granella, nato a La Spezia nel 1969, ricopre da inizio aprile il ruolo di Direttore Generale del Gruppo e succede a Marco Merler che per 20 anni ha guidato la Holding trentina.

Ingegnere con 30 anni di esperienza nel settore e fino a qualche settimana fa Chief Strategy & Growth del Gruppo a2a, Granella vanta un passato in Enel e ERG, oltre che esperienza ai vertici di altre importanti società del comparto energetico. Il nuovo amministratore delegato avrà la grande responsabilità di rafforzare la leadership del Gruppo a livello nazionale ed espandere i business chiave nel prossimo futuro. La sua esperienza internazionale e la sua visione innovativa saranno determinanti per contribuire in modo significativo al percorso di sviluppo del Gruppo.

La presidente del Gruppo Silvia Arlanch ha commentato “Al nuovo Amministratore Delegato, Stefano Granella, il mio augurio perché riesca a portare il Gruppo Dolomiti Energia a crescere verso traguardi ambiziosi, ad esprimere al meglio la propria Vision, perché faccia in modo che la squadra manageriale del Gruppo riesca a valorizzare le proprie persone per le loro competenze ma anche per la loro unicità. A Marco Merler ancora grazie per questo ultimo miglio fatto insieme e per il suo lungo percorso in quello che oggi è il Gruppo Dolomiti Energia, che il futuro gli sia generoso di soddisfazioni.”

Il nuovo amministratore delegato Stefano Granella ha dichiarato “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e i soci per la fiducia che mi è stata dimostrata, accolgo l’incarico con un forte senso di responsabilità verso tutti i nostri stakeholders, abbiamo di fronte a noi importanti sfide che affronteremo facendo leva sul forte spirito di squadra che ho trovato nel Gruppo”