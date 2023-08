APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “MISTERO DEI MONTI”: « DIECI GIORNI DI INCONTRI LETTERARI E SCIENTIFICI, PER RIFLETTERE SULLA NATURA (3-10/8) »

15.14 - giovedì 3 agosto 2023

E’ l’estate della cultura, è l’estate del “Mistero dei Monti” a Madonna di Campiglio. Quali sono le manifestazioni, ovvero le epifanie, delle montagne? Come si presentano le terre alte al camminatore che cerca la bellezza e insieme l’emozione dei luoghi? Se il punto di osservazione è quello della vista, ammireremo la maestosità dell’alta quota, i profili delle rocce, gli elementi naturali che compongono il variegato mosaico alpino, i segni del tempo che mutano l’ambiente. Se il desiderio, di fronte alla grandezza delle vette, è conoscere e riflettere, traccerà possibile risposte “Epifanie alpine”, la 21esima edizione del Festival culturale d’alta quota “Mistero dei Monti” che si terrà a Madonna di Campiglio (con due appuntamenti a Carisolo) dal 3 al 13 agosto. Dieci giorni di incontri letterari, filosofici, scientifici, dialoghi in ambiente e cinema per riflettere sulla natura e sulla contemporaneità con autorevoli testimoni del nostro tempo. Si parlerà di geopolitica e del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con l’analista Dario Fabbri, di poesia e fiabe con la scrittrice e poetessa Vivian Lamarque, di esotismo di prossimità con l’archeologo Andrea Angelucci e la giornalista Beba Marsano, del suono dei ghiacciai con il sound artist Sergio Maggioni, di arte con il critico Flavio Caroli… e di molto altro.

Il debutto è fissato giovedì 3 agosto (ore 20.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio) con l’incontro “Le feroci rivelazioni della storia” e Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista, che si addentrerà nel dolente tema dei conflitti, in particolare della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Poi, venerdì 4 agosto, (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio), la scrittrice e poetessa Vivian Lamarque guiderà il pubblico nel mondo dell’arte poetica con l’intervento “Epifanie letterarie. La poesia”. Monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia di Bergamo, autore, tra numerosi libri, di “Elogio della normalità” per Mondadori, interverrà sabato 5 agosto (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio) sul tema del valore delle piccole cose quotidiane e sulla possibilità di ritrovare la straordinarietà nell’ordinario. “Le sorprendenti epifanie della normalità” è il titolo dell’incontro che lo vedrà protagonista.

Il cinema entra in scena domenica 6 agosto (ore 20.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio), con la proiezione del film “Fragments from heaven”, in collaborazione con il Trento Film Festival. Il documentario racconta la storia di Mohamed, un nomade che vive nel deserto orientale del Marocco, e di Abderrahmane, uno scienziato. Il primo decide di andare in cerca di meteoriti per migliorare la condizione della sua vita e della sua famiglia, il secondo per ricercare le origini della Terra e della vita.

Si passa quindi a lunedì 7 agosto (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio) con “Tesori disvelati”, incontro con l’archeologo Andrea Angelucci. Conduttore, su Rai 5, della trasmissione “Art Rider”, ripercorrerà dal vivo alcuni dei suoi viaggi più belli alla scoperta dell’arte nascosta che si cela dietro l’angolo, nei piccoli paesi, sulle tracce di tesori inaspettati custoditi nelle chiese sparse e di una cultura vasta e straordinaria da riscoprire e riamare. Novello Indiana Jones, Angelucci coinvolge nelle sue affascinanti incursioni alla ricerca dell’arte perduta.

Martedì 8 agosto si entrerà nella dimensione dello spettacolo e della musica (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio), con “Anima, sii come la montagna”. Le voci recitanti Chiara Turrini e Beatrice Scartezzini con la cantante Francesca Martinelli e la pianista Lorenza Anderle, reciteranno brani e poesie da “Le otto montagne” (Edizioni Einaudi) di Paolo Cognetti e “L’Antonia. Poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi” (Edizioni Ponte alle Grazie).

La natura, con l’entomologo Giovanni Timossi, che pochi mesi fa ha riconosciuto e classificato una nuova specie di falena notturna che si aggira nei cieli d’alta quota, e il botanico Filippo Prosser del Museo Civico di Rovereto, scopritore, nel 2009, della Gentiana Brentae, mercoledì 9 agosto, (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio) presenteranno l’incontro “Apparizioni nel Brenta. La Falena notturna & la Genziana”, scoperte e biodiversità.

Si cambia luogo, giovedì 10 agosto (ore 17.30, Località Castagneto, Carisolo) con “Sfogliare e scoprire. Meridiani Montagne” e la presentazione del numero uscito a marzo 2023 interamente dedicato al Campanil Basso e alla Val Rendena, un quadro composito e affascinante che Meridiani Montagne ha raccontato in un approfondito reportage a più voci. Interverranno il giornalista Matteo Serafin, collaboratori, protagonisti del numero e l’attrice Soledad Nicolazzi.

Nel weekend che precede il Ferragosto, gli ultimi tre appuntamenti: un focus, tra scienza e musica, sulla progressiva scomparsa dei ghiacciai, l’arte raccontata da uno dei suoi più grandi conoscitori contemporanei e un viaggio, curioso e affascinante, alla scoperta dei tesori d’arte e del paesaggio lontani dai percorsi del turismo di massa.

Venerdì 11 agosto (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio) l’appuntamento è con “L’ultimo canto del ghiacciaio”, insieme al ricercatore e sound artist Sergio Maggioni, a Roberto Ranzi, professore di costruzioni idrauliche all’Università di Brescia, e al glaciologo Cristian Ferrari, si conosceranno i dettagli del progetto attraverso il quale Maggioni, insieme a numerosi collaboratori di diversi campi, documenta i fenomeni acustici che avvengono sui ghiacciai, indicatori dei rapidi mutamenti in corso.

Sabato 12 agosto (ore 17.30, Sala della Cultura, Madonna di Campiglio), il pubblico del “Mistero dei Monti” potrà nuovamente apprezzare lo storico e critico dell’arte Flavio Caroli, protagonista di un nuovo e atteso incontro dedicato a “L’arte rivelatrice. I sette pilastri dell’arte d’oggi”.

Chiuderà la 21esima edizione del Festival, domenica 13 agosto (ore 17.30, Località Castagneto, Carisolo), “Viaggio nella bellezza. L’Italia segreta da scoprire” con Beba Marsano, giornalista, firma del Corriere della Sera, storica e critica d’arte. Con, all’attivo, numerosi volumi di successo come “Vale un viaggio – 101 meraviglie d’Italia da scoprire” (Cinquesensi Editore), dedicato al patrimonio sommerso del Bel Paese, guiderà il pubblico alla scoperta dell’esotismo di prossimità come occasione di nuove esplorazioni, magari a due passi da casa, là dove non abbiamo mai cercato.

Promosso dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio con Montura, il Festival “Mistero dei Monti” è ideato e curato da Roberta Bonazza e Giacomo Bonazza.

Foto edizione 2022 di Paolo Bisti