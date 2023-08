MUSE – TRENTO * LEDRO – “PIAZZA PREISTORIA”: « SI PARTE IL 6/8 CON IL PRIMO APPUNTAMENTO, SUL PALCO IL DUO DARBAR MANTRA »

12.29 - giovedì 3 agosto 2023

A Ledro la “Preistoria” scende in piazza. Con Darbar Mantra, Massimo Zamboni (ex CCCP) e Nando Brusco 6, 20 e 27 agosto, dalle 10 alle 12 | Piazza Preistoria. 13 agosto, alle 21 | Preistoria Futura. Museo delle Palafitte del Lago di Ledro.

Ingresso libero

Nuovo format per “Piazza Preistoria”, il ciclo di incontri promosso dal Museo delle Palafitte del Lago di Ledro all’interno del calendario estivo di “Palafittando”. Tre gli appuntamenti domenicali che, a partire da domenica 6 agosto, nella fascia mattutina 10-12, animeranno le rive del lago con visite guidate e musica dal vivo: il 6 agosto arrivano le influenze orientali dei Darbar Mantra, il 20 agosto l’anteprima assoluta di “Bestiario selvatico” di Massimo Zamboni (ex CCCP) e il 27 agosto una seduta di yoga a filo d’acqua e il concerto del percussionista Nando Brusco. Da non perdere, domenica 13 agosto alle 21, lo spettacolo “Preistoria Futura”, show aereo con coreografie, effetti luminosi e musica.

Si parte domenica 6 agosto con il primo appuntamento. A salire sul palco il duo Darbar Mantra e la loro originale elaborazione di un genere originale che si ispira alle sonorità tradizionali indiane, contaminate da diverse correnti musicali contemporanee, ambient e sperimentali. “Il risultato – spiega il duo formato da Alberto Zurco e Mauro Bon – è una perfetta complicità tra raga classici indiani eseguiti con il sitar ed un particolare tappeto sonoro creato dal basso, sfruttando una serie di delay e molta improvvisazione”

Domenica 20 agosto, sempre dalle 10 alle 12, è la volta del cantautore Massimo Zamboni. Tra letture e canzoni, l’ex chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano CCCP racconterà il suo ultimo lavoro: “Bestiario selvatico”. In questo progetto, Zamboni “osserva gli animali e li racconta con la passione del naturalista, l’occhio attento dell’artista e la penna del grande scrittore, trasformando le loro vicende anche in una metafora del nostro vivere”.

Domenica 27 agosto arriva il percussionista Nando Brusco. Musicista e cantastorie, Brusco compirà un viaggio nella cultura popolare e nella memoria orale della sua terra, la Calabria. Il tamburo è il suo strumento, che lui stesso definisce “Ventre materno. Forza generante. Colonna sonora di storie e leggende del mediterraneo”.

Da non dimenticare, infine, lo spettacolo serale “Preistoria Futura”, in programma domenica 13 agosto alle 21: uno show con coreografie, effetti luminosi e musica a filo d’acqua.

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro è aperto tutti i giorni d’estate con orario 10-18. Tante le attività e i laboratori settimanali a tema. In programma anche più di 80 visite guidate alla scoperta delle realtà di ReLED. Qui il calendario completo di “Palafittando 2023″.