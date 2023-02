CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * « IL VICEPRESIDENTE PACCHER IN VISITA ALLA DITTA MENEGHELLI DI MORI, IMPORTANTE REALTÀ PRODUTTIVA ARTIGIANALE DEL TERRITORIO »

11.44 - martedì 7 febbraio 2023

l vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher ha visitato nei giorni scorsi un’importante realtà produttiva artigianale del Trentino: “Sono stato a Mori, nell’Azienda Meneghelli che, da oltre un secolo, lavora il cavolo cappuccio producendo degli ottimi crauti” osserva Paccher. La ditta Meneghelli vede protagonisti i fratelli Marco e Luigi che, seguendo una tradizione familiare che ha preso le mosse nel lontano 1882, trasformano i cavoli cappucci da loro stessi coltivati in uno degli alimenti più riconoscibili e noti della gastronomia trentina: “Alla Meneghelli ho visto coniugarsi in modo ammirevole tradizione e modernità per ottenere un prodotto genuino e di ottima qualità” ha osservato Paccher nel complimentarsi con i fratelli Meneghelli al termine della visita nello stabilimento di Mori.