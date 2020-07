AMBROSI (LEGA) * VIABILITÀ: «MESSA IN SICUREZZA DELLA SS45 BIS ” GARDESANA OCCIDENTALE “, ORA TOCCA ALLA CURVA DEL PALLONCINO »

“È con grande soddisfazione che comunico che sulla ss45 bis i lavori in corso stanno per affrontare la sistemazione di uno dei più critici tratti della strada: la nota curva a gomito cosiddetta “curva del palloncino”. Tali lavori sono il frutto di una Proposta di ordine del giorno che avevo presentato in aula durante lo scorso Assestamento del bilancio e che impegnava la Giunta, appunto, a “dare priorità” al finanziamento di tali lavori.

Si tratta di una importante novità – non l’unica, data la recente messa in sicurezza sia del tratto di strada che porta a Ranzo e l’ avvenuto allargamento del manto stradale di alcuni tratti della medesima strada statale 45 bis in Valle dei Laghi.

Un tratto di strada è già stata allargata e i trentini d’ora in poi potranno percorrerla in piena sicurezza; il che, se sul piano pratico – che è il più importante – significherà meno sinistri e meno vittime, meno ingorghi e una forte sensibilità alle valli e zone di periferia al fine di frenare lo spopolamento delle aree marginali e di montagna, sul piano politico denota che il cambiamento per cui ci siamo impegnati durante la campagna elettorale, giorno dopo giorno, sta diventando realtà.

Solo così, con la concretezza, si può dare un segnale di cambiamento autentico, tangibile, che è quello che il territorio ci chiede. E per noi ascoltare il territorio e i nostri cittadini è priorità”

Lo afferma in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.