CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * « ARRESTATO UOMO, SOSPETTATO DI TENTATO OMICIDIO COMMESSO NELLA PROVINCIA DI BERGAMO »

09.25 - martedì 12 settembre 2023

Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre, nel centro storico di Riva del Garda (Tn), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda hanno individuato e tratto in arresto un soggetto, ricercato dall’Autorità Giudiziaria Bergamasca, poiché indiziato di aver partecipato, con un altro complice, ad un tentativo di omicidio avvenuto lo scorso giugno.

La vittima era stata colpita con un fendente sferrato con un’arma bianca, che l’aveva costretto al trasporto presso il Pronto soccorso dell’ospedale del comune di Romano di Lombardia (Bg).

Il ricercato ha insospettito gli operanti poiché, alla vista dei militari, ha goffamente tentato di darsi alla fuga, correndo in maniera scomposta fra i tanti turisti presenti nel centro storico rivano, nel tentativo di confondersi fra la folla. La fuga si è conclusa all’interno di una tabaccheria, in cui il fuggitivo si era introdotto nell’estremo tentativo di sottrarsi ai Carabinieri.

L’attenzione dei Carabinieri, che conoscevano il soggetto poiché in passato abitante nel centro rivano, ha permesso, dopo averlo inseguito a piedi per un po’ di strada, di bloccarlo, controllarlo e successivamente appurare che su di lui pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo tratto in arresto è un cittadino albanese ventisettenne che, dopo ulteriori accertamenti svolti presso la Caserma dei Carabinieri di via degli Oleandri, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Spini di Gardolo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per l’indagato vige comunque la presunzione di innocenza, fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Il rintraccio è il frutto della efficace azione di controllo del territorio eseguita dai Carabinieri, la cui attenzione in questo caso è stata attirata dalla ricomparsa, dopo un lungo periodo di assenza, del soggetto.