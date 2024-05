PAT * ROVERETO: «CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, IL CENTRO GARANTISCE CONSULENZA PSICOLOGICA E SOCIALE»

17.31 - venerdì 17 maggio 2024

Rovereto: conoscere il nuovo centro antiviolenza. Oggi alla presenza degli operatori delle istituzioni territorialmente coinvolte nella prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Si è tenuto stamattina, presso la sala consiliare Malfatti di Palazzo Pretorio, a Rovereto, un incontro dedicato al nuovo centro antiviolenza cittadino, alla presenza degli operatori delle istituzioni territorialmente coinvolte nella prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, fra cui in particolare i professionisti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale), dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dei servizi sociali territoriali.

Il Centro, che si trova in via Flaim al civico 20 ed è finanziato interamente dalla Provincia autonoma di Trento, è gestito dall’Associazione coordinamento donne ed offre assistenza e consulenza alle donne che subiscono violenza e alle persone che sono in contatto con donne in situazioni di violenza. Il servizio si articola in una sede principale, quella di Rovereto appunto, e le due sedi di Cavalese e Cles, quest’ultimo inaugurato simbolicamente lo scorso 8 marzo, che la Giunta provinciale ha fortemente voluto per raggiungere in modo più capillare le donne residenti nelle valli del Trentino.

Nel corso della mattinata sono intervenuti il procuratore della Repubblica di Rovereto Orietta Canova, la presidente dell’Associazione Coordinamento Donne, ente che gestisce il Centro antiviolenza, Paola Paolazzi insieme alla direttrice Barbara Bastarelli e a due operatrici del Centro, nonché Laura Castegnaro, dirigente dell’UMSe prevenzione della violenza e della criminalità della Provincia con le sue collaboratrici. Il procuratore Canova ha sottolineato l’importanza dell’incontro quale momento di conoscenza e confronto utile a rinforzare la rete territoriale tra istituzioni e operatori, indispensabile per garantire alle donne vittime di violenza risposte coordinate ed efficaci.

Il Centro Antiviolenza di Rovereto garantisce consulenza psicologica e sociale, orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali, percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Sono presenti anche percorsi rivolti ai figli minori di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza.

E’ aperto il lunedì dalle 8.30 alle 14.30, il martedì e il venerdì dalle 10.00 alle 16.00, il mercoledì e il giovedì dalle 13.00 alle 19.00. Si può accedere di persona o richiedere informazioni o una consulenza telefonica al numero 0461 220048.

Le informazioni sulla rete provinciale antiviolenza e i servizi disponibili per le donne che subiscono violenza sono disponibili sul sito www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Insieme-contro-la-violenza-sulle-donne .