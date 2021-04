ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO * « VENERDÌ 9 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO SITO, NON MANCANO LE ISTRUZIONI E TUTTE LE NORMATIVE AGGIORNATE »

La nuova veste grafica del sito dell’Associazione è la prima cosa che salta all’occhio, ma le novità sono tante. Oltre all’aspetto grafico, completamente rinnovato e modernizzato e al contenuto arricchito di informazioni dedicate agli emigrati, ai circoli e a chi desidera emigrare, il nuovo sito si distingue dal precedente per la progettazione informatica adeguata ai tempi e per la possibilità di utilizzo di nuovi strumenti di collegamento e di interazione con l’Associazione.

L’intenzione è quella di mettere a disposizione un sito più funzionale ed immediato, fruibile da chi cerca informazioni, documenti e pratiche, aggiornamenti sulle normative, ma anche per chi cerca le attività dell’Associazione, dei Circoli e le tante iniziative di coinvolgimento che ogni giorno sono messe in campo per coltivare e rinsaldare il legame tra il Trentino e i trentini, ovunque si trovino nel mondo.

Non mancano le istruzioni e tutte le normative aggiornate che possono interessare chi vive all’estero, chi ci vuole andare, i discendenti e chi magari sogna di tornare. Un’ampia zona centrale metterà in primo piano le notizie più rilevanti.

In taglio alto tutte le informazioni sull’associazione: chi siamo, cosa facciamo e come contattare la sede centrale. Una panoramica completa sulla nostra attività ed un luogo dove trovare, speriamo, le risposte che cercate o qualcuno che possa accompagnarvi nella vostra ricerca.