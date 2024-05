LEGA TRENTINO * CRIMINALITÀ: «PORTELA STREET FIGHTING, NUOVO SPORT DELLA CITTÀ DI TRENTO?»

17.58 - venerdì 17 maggio 2024

“Con gli episodi di violenza di ieri in piazza Portela, Trento ancora una volta dimostra di essere stata abbandonata alla criminalità e alla violenza dall’amministrazione comunale, nonostante oltre 20 anni di avvisi e proposte da parte della Lega” così ha dichiarato Gianni Festini Brosa, segretario organizzativo provinciale della Lega, aprendo la conferenza stampa svoltasi nella sede del partito oggi pomeriggio.

“Ancora nella scorsa legislatura – ha dichiarato il segretario della Lega cittadina, Devid Moranduzzo – la nostra proposta di chiedere il presidio dell’esercito dei punti caldi, soprattutto del centro storico di Trento, era stata approvata per poi finire in nulla e dopo 5 anni ecco il sindaco Ianeselli comparire con una richiesta tardiva, quando i residenti sono vittime della sua inattività da anni.”

“Come rappresentanti Lega nella Circoscrizione Centro storico–Piedicastello – hanno ribadito la capogruppo Martina Loss ed il consigliere Clemente Covi – percepiamo una completa sfiducia da parte della popolazione ed un senso di totale insicurezza davanti a chi impunemente continua a delinquere sotto gli occhi di tutti.”

“Nel ringraziare il continuo presidio ed azione delle forze dell’ordine, non possiamo però dimenticare da un lato l’importanza dell’azione del Sindaco, quale diretto responsabile in materia di sicurezza per la città di Trento – ha detto Roberto Paccher, presidente del Consiglio regionale ed oggi anche candidato alle elezioni europee – ritengo che sia più importante un’attenta azione di presidio e controllo dei quartieri da parte della Polizia locale che inseguire una multa in più per divieto di sosta.”

“Dall’altro lato – ha ribadito Paccher” non dobbiamo dimenticare che una grossa responsabilità in relazione all’immigrazione incontrollata sta nelle azioni dell’Europa, che vorrebbe l’Italia come un immenso campo profughi, mentre è necessario adottare una politica di controllo dei confini europei, dove l’Europa sostenga l’azione dei singoli Stati nel tutelare il proprio territorio ed i propri cittadini che vivono nella legalità. Questo sarà uno dei miei impegni al parlamento europeo.”

La sezione Lega di Trento nei prossimi giorni farà partire una raccolta firme aperta alla popolazione di Trento per chiedere un maggiore impegno dell’amministrazione comunale per il presidio e la sicurezza dei quartieri cittadini.

Lega Trentino per Salvini Premier