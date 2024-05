GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * ALPITRONIC: «NON SARÀ SCAVALCATA LA VOLONTÀ DEI TERRITORI, FONDAMENTALE SOSTENERE LO SVILUPPO»

09.52 - sabato 4 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpitronic, Galateo rassicura: non sarà scavalcata la volontà dei territori e le decisioni del Consiglio comunale.

“La Provincia autonoma di Bolzano ritiene fondamentale sostenere lo sviluppo di Alpitronic, azienda impegnata nel settore delle energie rinnovabili. Come già ribadito, questo sostegno avverrà nel pieno rispetto della volontà dei territori interessati. Non scavalcheremo le decisioni del Consiglio comunale”.

Lo ha detto il vicepresidente della Provincia e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo.

“Nella risposta alla recente interrogazione – spiega Galateo – sono stati evidenziati i motivi per cui la scelta di Terlano appare oggi la più strategica per l’azienda, che – e’ bene ribadirlo si era mossa sul mercato privato alla ricerca di un area su cui spostare il proprio sito produttivo.

Per facilitare un dialogo aperto e costruttivo, l’assessore Galateo invitera’ nelle prossime ore gli gli esponenti del Comitato di Terlano in assessorato per un confronto diretto. “È essenziale incontrarci di persona per discutere le vostre preoccupazioni e lavorare insieme verso soluzioni condivise”- ha spiegato.

In merito alle trattative in corso per la ricerca di una nuova area per Alpitronic, bocche cucite in piazza Magnago. Il Vicepresidente Galateo ha ribadito l’importanza della discrezione: “Stiamo lavorando con l’azienda per una soluzione e siamo vicini a una svolta che crediamo sarà vantaggiosa per tutti. Tuttavia, è fondamentale che i dettagli di queste discussioni rimangano confidenziali per garantire l’efficacia dei negoziati”.

Galateo ha anche evidenziato il ruolo internazionale di Alpitronic, rafforzato dalla sua partecipazione alla recente trilaterale tra i Ministri delle Imprese e dello Sviluppo Economico di Italia, Francia e Germania: “Questa è una dimostrazione del nostro impegno a promuovere l’industria altoatesina e a consolidare il suo impatto strategico a livello internazionale”.

Concludendo, il Vicepresidente Galateo ha rassicurato: “Voglio essere chiaro: non sarà scavalcata la volontà popolare. La partecipazione e il consenso della comunità per noi sono capisaldi fondamentali e imprescindibili in ogni fase del processo decisionale”.

*

Marco Galateo

Vicepresidente Provincia Autonoma di Bolzano – Assessore allo sviluppo economico